“Hablemos hoy para no lamentarnos mañana”, llamado de la Alcaldía para evitar el uso de la pólvora

Foto: Pixabay

La Alcaldía Mayor de Bogotá inició una concientización con la ciudadanía para evitar el uso de la pólvora en las festividades decembrinas.

Esta discusión que ya se inicia en redes sociales de la Alcaldía Mayor, también se extenderá a los medios de comunicación, con el objetivo de promover una conversación con la ciudadanía para que por ningún motivo se permita a niños, niñas y adolescentes el uso de la pólvora, porque durante la temporada navideña y de fin de año se incrementan lesiones por uso de este peligroso elemento o por exposición cercana.

Precisamente, durante la temporada 2024 – 2025 se reportaron 146 personas lesionadas, lo que representó un aumento del 15, 87 % frente al año anterior (2023), de estos casos 43 correspondieron a menores de edad y 4 ocurrieron bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Las localidades en las que más se presentaron estos dolorosos eventos fueron Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, por eso la Administración distrital busca reducir significativamente estos hechos promoviendo conciencia emocional, reflexión y corresponsabilidad en adultos, madres, padres y cuidadores.

“Hablemos hoy para no lamentarnos mañana”, le recuerda a la ciudadanía que las lesiones por uso de la pólvora traen consigo consecuencias dolorosas e irreparables.