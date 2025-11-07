Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes noviembre 7, 2025 -Dólar TRM $ 3,779.20 (vigente 08, 09 y 10 de noviembre) -Euro $ 4,375.70 -Bitcoin US$ 103.839.90 Tasa de Interés -DTF: 8,70% -UVR: $ 395,94 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07 -Petróleo Brent US$ 59,72 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorTalleres, música, recorridos y más en la Noche de Museos: asista en La Candelaria y en Ciudad Bolívar este viernes 7 de noviembre Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 7 de noviembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Covid-19 Vacuna bivalente contra Covid-19 llegará a Colombia en 2023; ofrece mejor respuesta inmunológica frente al virus Ariel Cabrera martes diciembre 27, 2022 Economía Gobierno Nacional recibió recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales Giovanni Alarcón M. sábado agosto 10, 2019 Nacional Resultados de las loterías y chances de este sábado 26 de octubre en Colombia Iván Briceño domingo octubre 27, 2019 Nacional Eln inicia otro paro armado en el Chocó, ahora por 72 horas Ariel Cabrera viernes mayo 2, 2025