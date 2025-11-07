Resultados de las loterías y chances de este viernes 7 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 7 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0638 – La 5ta 8 – Tarde 2089 – La 5ta 1
Culona
Día 2127 – Noche 0467
Astro Sol
9684 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
3958 – La 5ta 6
Paisita
Día 8865 – La 5ta 5 – Noche 4771
Chontico
Día 1578 – La 5ta 2 – Noche 9361 – La 5ta 4
Cafeterito
Tarde 9026 – La 5ta 6 – Noche 6579 – La 5ta 8
Sinuano
Día 7478 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 458 – Noche
Play Four
Día 6598 – Noche
Samán
Día 0435
Caribeña
Día 2422 – La 5ta: 0 – Noche
Motilón
Tarde 2281 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 8855 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 4594 – La 5ta 7 – Tarde 3727 – La 5ta 5