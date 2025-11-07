Talleres, música, recorridos y más en la Noche de Museos: asista en La Candelaria y en Ciudad Bolívar este viernes 7 de noviembre

Foto: IDPC.

Como parte de la programación de la VI Noche de Museos de Bogotá y la III Noche Iberoamericana de Museos, el Museo de Bogotá (MdB), la Casa de los Siete Balcones, la Casa Sámano y el Museo de la Ciudad Autoconstruida se unen para celebrar el poder de los museos con toda la ciudadanía. Con actividades para todas las edades, este viernes 7 de noviembre de 2025, el festejo iniciará a las 3:00 p. m. en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y a las 5:00 p. m. en La Candelaria en el centro de la ciudad. ¡Lo mejor de todo es que la entrada es gratis!

“Las Noches de Museos son la oportunidad perfecta para disfrutar de programación cultural no convencional en Bogotá. Son un escenario ideal para recorrer en familia o con amigos los museos y los espacios culturales, que tienen un rol fundamental en la divulgación y conservación del patrimonio de nuestras comunidades, ciudades y países. Como ciudadanas y ciudadanos, podemos ser parte de los relatos y transformaciones que ocurren en estos lugares durante la noche. Colectivamente, ampliamos los imaginarios y las experiencias de lo que sucede en los museos”, afirma Diego Parra Cortés, director del IDPC.

Museo de Bogotá (MdB)

En la Casa de los Siete Balcones se podrá disfrutar de la presentación de diferentes artistas del espacio público que hacen parte del programa Arte a la KY del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), habrá dibujantes, cuenteros, estatuas humanas, danzantes, entre otros. A partir de las 6:00 p. m., la Tropa de Sukuris, una agrupación de música andina que reivindica los sonidos comunitarios, estará animando al público a participar de un recorrido que iniciará en la Plaza de Bolívar y terminará en el Museo de Bogotá (MdB). A las 7:00 p. m., iniciarán las intervenciones escénicas y musicales con Boroló Impro, Flor de Cerezo y Chongotronik. Entre las 8:00 p. m. y las 9:45 p. m., tendrán lugar los shows de Múridas RAP, con un show de fuego, y Gato ‘e monte.

En la Casa Sámano, a partir de las 5:00 p. m., los visitantes podrán recorrer la exposición Pabellón Libertad de la mano de Anita Tafur, Katalina Ángel, Esteban Zapata y Francisco Gómez, quienes con sus historias, voces, reivindicaciones y curaduría dieron forma a esta exposición que plantea escenarios para construir una sociedad ideal para todas y todos a partir de los imaginarios y conversaciones sobre la justicia. Entre las 7:00 p. m. y 8:00 p. m., se proyectarán Cárcel (2018), El lector (2022) y Qu’importe la distance (The distance between us) (2024), tres cortos audiovisuales que harán parte de la franja Bogoshorts. Para cerrar la noche, a las 8:15 p. m. iniciará la intervención de Burdel poético – voces poetas de la ciudad, y a las 9:30 p. m. Cocinol Produce.

Museo de la Ciudad Autoconstruida de Ciudad Bolívar

En Ciudad Bolívar, la fiesta iniciará a las 3:30 p. m. con Nuestros sueños no envejecen, un acto vivo de Fundescol Paz, y la inauguración de Del Museo al territorio, una exposición construida colectivamente con las y los habitantes de la localidad sobre la fragilidad de los lugares de memoria y el tejido comunitario. A las 6:00 p. m., tendrá lugar la intervención de Cosa Seria, una agrupación dedicada a la promoción del hip hop colombiano; luego, las artes circenses serán las protagonistas durante la presentación de Circomunidad, una mezcla de circo y acrobacia aérea. Para cerrar el espacio, tendrán lugar las presentaciones de La Revolución de la Alpargata, un grupo de danza campesina, y de la orquesta La Roka

Simultáneamente, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., sucederán las intervenciones de La Ruta Soberana – Cine, Memoria y Barrio, una apuesta de comunicación popular que tiene como propósito poner en circulación contenidos audiovisuales comunitarios y populares en torno a la defensa de la vida y el territorio. Así como los trazos de Yioh 1984, un artista y diseñador que, a través de imágenes oníricas, representa el diálogo entre el subconsciente y su cotidianidad.

La cita es en: