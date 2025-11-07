Llega la ‘Carrera por la Policía 2025’ este 9 de noviembre

Foto: Carrera por la Policía 2025

Regresa la Carrera por la Policía el domingo 9 de noviembre de 2025, bajo el lema “Un reto para ti, un honor para nosotros”, en su edición número 11. Esta carrera atlética es una jornada deportiva y solidaria que invita Bogotá a rendir homenaje a los hombres y mujeres que trabajan diariamente por la seguridad y la paz del país. Este evento es desarrollado desde hace 10 años por la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional.

La Carrera por la Policía 2025 no es solo una competencia atlética. Con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, representa también una oportunidad para apoyar los programas de educación, bienestar y salud que lidera la Asociación. Estas iniciativas buscan transformar las difíciles realidades que enfrentan muchos policías y sus familias, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida.

Categorías de la Carrera por la Policía 2025

Carrra 5k

Juvenil: Femenino y masculino (14 a 17 años).

Femenino y masculino (14 a 17 años). Única y Hand Cycling: Femenino y masculino (18 en adelante).

Carrera 10k

Abierta: Femenino y masculino (18 a 39 años).

Femenino y masculino (18 a 39 años). Mayores: Femenino y masculino (40 a 49 años).

Femenino y masculino (40 a 49 años). Plus: Femenino y masculino (50 años en adelante).

Carrera 21k

Única: Femenino y masculino (18 años en adelante).

Carrera recreativa 5k

Única: Femenino y masculino (14 años en adelante).

La cita es el domingo 9 de noviembre de 2025, de 8:00 a.?m. a 12:30 p.?m., en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, ubicado en la avenida calle 26 con carrera 58 en Bogotá. La inscripción incluye un kit de carrera y el derecho a participar en la jornada presencial.

Los interesados en participar en la Carrera por la Policía 2025, pueden consultar el proceso de inscripción a través del sitio oficial ingresando o haciendo clic aquí.