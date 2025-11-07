Llega al Tunal este 7 de noviembre la Feria A Tu Servicio, con ruta de empleo, bienestar y trámites

Foto: Portal Bogotá

Este viernes 7 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Bogotá realizará la décimo tercera edición de la Feria A Tu Servicio 2025, que en esta ocasión se tomará la localidad de Tunjuelito con una vocación especial orientada a la convivencia.

En la plazoleta del Centro Comercial Ciudad Tunal, 73 entidades distritales, nacionales, privadas y sin ánimo de lucro se reunirán para ofrecer a la ciudadanía un amplio portafolio de trámites, servicios y programas gratuitos, distribuidos en 18 rutas de servicio.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y destacará la Ruta de Empleabilidad y Emprendimiento, que reunirá una robusta oferta de oportunidades para quienes buscan iniciar o fortalecer su camino laboral y empresarial.

Esta ruta contará con la participación de reconocidas empresas y agencias de empleo como Comfacundi, Presencia Laboral S.A.S., Zases S.A.S., Grupo Empresarial Shalom, Agencia de Empleo Cafam, Agencia de Empleo Colsubsidio y Generación de Talentos S.A.S., que ofrecerán vacantes, asesoría personalizada y acompañamiento en procesos de vinculación laboral, promoviendo el empleo digno y formal.

La empresa Generación de Talentos S.A.S., autorizada por el Servicio Público de Empleo (SISE), dispondrá de más de 3.000 vacantes laborales dirigidas a población migrante con Permiso de Protección Temporal (PPT). Las oportunidades incluyen cargos administrativos, operativos, comerciales, de vigilancia y otros perfiles, desde personas sin experiencia hasta profesionales.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) participará con su portafolio de programas de formación y servicios como matrículas, renovación mercantil, expedición de certificados, asesoría jurídica y apoyo en la creación y formalización de empresas.

Por su parte, el SENA ofrecerá espacios de formación para el trabajo y el emprendimiento mediante cursos, talleres y certificaciones que fortalecen los saberes y potencian el desarrollo profesional.

En esta edición, por primera vez, la feria contará con la participación del INVIMA, que brindará asesoría sobre registro sanitario; además de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fundación Universitaria Los Libertadores, con su oferta educativa.

Las entidades ofrecerán sus servicios en 18 rutas. Entre ellas se destacan las de Empleabilidad y Emprendimiento, Salud, Educación, Cuidado y Bienestar, Movilidad, Justicia, Servicios Públicos, Acompañamiento Jurídico, Cuidado y Protección Animal, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor, Orientación, Migrante, Pagos Bogotá, Pedagogía y Ruta Catastral y Uso del Suelo, entre otras.

¡Agenda cultural para toda la familia!

Además de acceder a los servicios institucionales, quienes visiten la plazoleta del Centro Comercial Ciudad Tunal podrán disfrutar de una variada programación cultural y recreativa, con presentaciones artísticas y actividades físicas para toda la familia.

Entre los invitados destacan las bandas de marcha de los colegios Técnico José Félix Restrepo y Bernardo Jaramillo IED, la Banda Show Fontibón, la Compañía Artística Ámbares, el grupo Las Tunjueleñas y el Trovador Cachaco, entre otros.