Obra de teatro ‘Plomo’ de Bacatá Producciones llega al Teatro Gaitán este 7 de noviembre

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes te invita la obra de teatro ‘Plomo’ que llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán con una puesta en escena que narra la crudeza del conflicto armado en Colombia y la búsqueda de la paz, que se realizará el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 7:00 p. m. Entrada con costo.

Esta obra busca hacer memoria sobre la cruda violencia que durante años ha estado presente en Colombia. Ríos de historias recorren las regiones del país, por eso se decide extraer tres personajes específicos que han estado sumergidos en la guerra de los últimos 70 años.

La obra se desenvuelve con una escena del conflicto colombiano: un joven guerrillero que busca cambiar su futuro, una guerrillera persiguiendo venganza y un campesino intentando vivir en medio de la guerra.

Minutos después la pieza revela que estos seres se encuentran encerrados en un juego escénico que llevan repitiendo incansablemente. Solo hay una salida, la paz… ¿será fácil alcanzarla?