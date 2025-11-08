Delegación del Equipo Bogotá rompe la barrera de los 90 oros en los Juegos Intercolegiados Nacionales

Foto: IDRD.

Con pie derecho arrancaron su participación los quintetos de baloncesto juvenil del Equipo Bogotá, en desarrollo de una jornada más de los Juegos Intercolegiados Nacionales que se celebran en el departamento del Valle del Cauca. La delegación del Equipo Bogotá ya supera las 90 medallas oro en estas justas.

En canchas del coliseo Evangelista Mora de la capital vallecaucana, el equipo masculino del colegio Monterrosales superó ampliamente en Amazonas con score de 61-28.

Por su parte, el representativo femenino del mismo centro educativo superó en vibrante duelo a las locales del Valle del Cauca con pizarra de 30-20 y se encaminan a la disputa de la medallería. Este jueves sigue la acción en el maderamen caleño con los duelos frente a Meta en varones y vs. Amazonas entre las damas.

Entre tanto en Palmira, la lucha libre distrital entrega 4 medallas de oro y un bronce, en la primera jornada de competencias con destacadas actuaciones de Dalan Barragán en hasta 38 kilos prejuvenil, Giovanni Ortiz en hasta 48 kilos juvenil, Julián Cumbe en hasta 57 kilos prejuvenil, Juan David Arango en hasta 60 kilos juvenil y bronce para Yesid Urbano en hasta 71 kilos juvenil. Los combates siguen este 6 de noviembre en coliseo de la ciudadela deportiva Ramiro Echeverri.