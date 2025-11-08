Más de 226 toneladas de residuos fueron retirados en siete localidades de Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) junto con Aguas de Bogotá adelantó una jornada de limpieza y recolección de residuos en las localidades de: Los Mártires, Fontibón, Engativá, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.

Durante la jornada se retiró más de 226 toneladas de residuos de demolición, construcción y 110 llantas en desuso.

Tu ayuda es fundamental, recuerda no arrojar basuras ni residuos en las calles. Si conoces algún punto que requiera intervención genera tu reporte en los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por medio de la línea 110.

Conoce los Ecopuntos en Bogotá y lleva muebles viejos, escombros y más

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) habilita los Ecopuntos en la ciudad desde las 8:00 de la mañana.

Con esta iniciativa se busca mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de estos residuos en el espacio público.