Bogotá abre inscripciones para los Días del Ajiaco Santafereño 2025 

Fotos: IDT e IPES

El ajiaco santafereño, plato emblemático de la gastronomía de Bogotá, será el protagonista de una nueva edición Días de Ajiaco Santafereño 2025 del programa ‘Sabor Bogotá’. Este festival se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre. ¡Participa con tu restaurante!

Durantes cuatro días, los establecimientos y cocinas inscritas abrirán sus puertas al público para ofrecer el emblemático plato bogotano, elaborado con papa pastusa, sabanera y criolla, mazorca, pollo y el toque inconfundible de guascas —esa hierba que, según el libro Bogotá entre relatos y recetas, “transforma lo simple en algo sustancioso y marca la frontera entre lo auténtico y la imitación”—.

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2025, a través del siguiente formulario habilitado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), ingresando o haciendo clic aquí.. En este festival podrán participar restaurantes, restaurantes de hoteles y establecimientos de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, que cumplan con los requisitos de operación formal y deseen sumarse a esta celebración del sabor.

El festival se realiza gracias a la articulación entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto para la Economía Social (IPES) y la estrategia Sabor Bogotá de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), entidades que trabajan conjuntamente para fortalecer la gastronomía como expresión viva del patrimonio cultural de la ciudad.

“El ajiaco es más que una receta: es una forma de reconocernos como bogotanos. En él habitan nuestras raíces, el legado de quienes han cocinado en las plazas, los barrios y los hogares, y la memoria de una ciudad que se construye desde su mesa. Queremos que el turista que llegue a Bogotá saboree ese patrimonio vivo, entienda que cada cucharada cuenta una historia y descubra en el ajiaco una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad”, afirmó Katherine Eslava Otálora, Subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Los Días de Ajiaco Santafereño 2025 celebran el sabor que nos une y nos representa. Un encuentro que rescata la memoria culinaria de Bogotá y reconoce en su cocina una manera de contarnos al mundo, bocado a bocado.