    El ska, punk y metal se toman el Parque El Renacimiento este 8 de noviembre

    Imagen de muchos hombres en tarima de un gran evento, de fondo se ve el lugar del eventoFoto: Idartes

    Bogotá y los Escenarios Móviles de Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invitan a un concierto de puro ska, punk y metal, que se realizará en el Parque El Renacimiento, ubicado en la avenida El Dorado #19b – 35, el sábado 8 de noviembre de 2025, de 5:00 a 8:00 p. m. ¡Entrada libre!

    Agendate y asiste a este¨Tríptico: Ska, Punk y Metal¨, presentado por el programa Escenarios Móviles, de Idartes, en una  edición especial que reúne tres expresiones potentes de la música alternativa en el espacio público, con tres agrupaciones bogotanas que ofrecerán una descarga sonora entre el baile, la rebeldía y la distorsión.

    Te presentamos las agrupaciones que estarán en tarima, para que tomes nota y no te las pierdas. ¡Gratis!

    1. El Punto Ska, banda que fusiona ska, punk, reggae, jazz y ritmos latinos, reconocida por su energía en vivo y su compromiso social, con una trayectoria que incluye el festival Ska Para Todos y giras nacionales.
    2. Lupus, proyecto punk visceral que explora emociones intensas y realidades urbanas con un sonido crudo y desgarrado.
    3. Victimized, referente del thrash metal colombiano desde 2005, con tres álbumes editados, presencia en Rock al Parque y un nuevo trabajo en camino bajo sello internacional.

    Entrada libre para todo el público

