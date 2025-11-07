Cortes de luz este sábado 8 de noviembre de 2025 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 8 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 72 a calle 76 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Qüiba Bajo. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 70 Sur a calle 73 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Rafael. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Villemar. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Chucua de la Vaca II. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 83 a carrera 85 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Bello Horizonte. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. Sectores: La Balsa, Guaymaral. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 80 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Sabana de Tibabuyes Norte. De la calle 150 a calle 153 entre carrera 132 a carrera 134 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Charalá. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 88 Sur a calle 90 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Juan Bautista. De la calle 75 Sur a calle 77 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, en Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda La Isla – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.