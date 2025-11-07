Cortes de luz este sábado 8 de noviembre de 2025 en Bogotá y Funza
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 8 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Porciúncula. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 72 a calle 76 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Qüiba Bajo. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 70 Sur a calle 73 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio San Rafael. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio El Tintal Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Villemar. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Chucua de la Vaca II. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 83 a carrera 85 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Bello Horizonte. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Guaymaral. Sectores: La Balsa, Guaymaral. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 80 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Sabana de Tibabuyes Norte. De la calle 150 a calle 153 entre carrera 132 a carrera 134 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio Charalá. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 88 Sur a calle 90 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio San Juan Bautista. De la calle 75 Sur a calle 77 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Funza, en Cundinamarca
Municipio de Funza. Vereda La Isla – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.