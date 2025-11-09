Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 9 de noviembre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Te compartimos el pronóstico del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 9 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Es posible que, al finalizar la jornada se presenten lluvias ligeras en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
En horas de la tarde, se estima cielo parcialmente nublado; es probable, la ocurrencia de lluvias ligeras e incluso moderadas en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Puente Aranda, Engativá, Kennedy.
En la noche, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvia ligeras especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.