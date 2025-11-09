Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 9 de noviembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 9 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Es posible que, al finalizar la jornada se presenten lluvias ligeras en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

En horas de la tarde, se estima cielo parcialmente nublado; es probable, la ocurrencia de lluvias ligeras e incluso moderadas en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Puente Aranda, Engativá, Kennedy.

En la noche, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvia ligeras especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.