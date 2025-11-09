Ángela Garzón es la nueva directora del Instituto Distrital de Turismo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En la tarde de este viernes, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, posesionó a Ángela Sofía Garzón Caicedo como nueva directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

“Ángela tiene una amplia experiencia en el sector público, en el Distrito, a nivel nacional en la Cancillería, y también a nivel internacional, además de una gran relación con el sector privado, todo este conocimiento la hace estar totalmente lista para avanzar en una agenda que en Bogotá queremos dé un salto importante, y que tiene que ver con la oportunidad de turismo para la ciudad”, expresó el alcalde Galán durante el acto de posesión.

La nueva directora del IDT es filósofa de la Universidad Nacional, y especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Los Andes. Se venía desempeñando como vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“Venir a trabajar por Bogotá es algo que hago de corazón, trabajaremos de la mano para sacar adelante muchos temas y proyectos de la ciudad, reconociendo lo que se ha venido haciendo durante estos dos años”, aseguró Garzón.

Algunas de las iniciativas que liderará la nueva directora del IDT se relacionan con la consolidación de Bogotá como un hub turístico, el fortalecimiento del aeropuerto internacional El Dorado, la promoción de actividades culturales, de entretenimiento y arte, y de la riqueza ambiental que hacen de la ciudad un gran destino turístico.

“Para mí es un honor y una convicción trabajar por la ciudad a la que amo, por eso, asumo este reto con gran responsabilidad y compromiso”, comentó la recién posesionada.