Bogotanos Paula López y Darío Martínez ganan plata para Colombia en tenis de silla de ruedas en los Parapanamericanos Juveniles

Foto: IDRD.

Los deportistas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, Paula Michelle López y Darío Martínez volvieron a poner en alto el nombre de Colombia al conquistar la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, luego de una sobresaliente participación en el torneo de tenis en silla de ruedas, modalidad dobles mixtos.

En la gran final, la dupla nacional se enfrentó a los brasileños Victoria Miranda y Luiz Mariano, considerados los principales favoritos del certamen. Aunque los colombianos mostraron garra y espíritu competitivo, cayeron en dos sets con parciales de 6-1 y 6-1, resultado que les otorgó el subcampeonato continental.

Con esta nueva presea, el Equipo?Bogotá continúa consolidándose como una de las principales fuerzas del deporte adaptado en el país. El logro de López y Martínez no solo representa un triunfo deportivo, sino también un ejemplo de perseverancia y superación para las futuras generaciones de atletas paralímpicos colombianos.