Por obras Metro de Bogotá habrá cierre en av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Avanza el izaje de las dovelas en el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, por lo que se autorizó el cierre total de la avenida Cali con avenida Villavicencio.

Los horarios del cierre son los siguientes:

El 15 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Desde el 15 de noviembre a las 10:00 p. m. hasta el 17 de noviembre a las 5:00 a. m.

Desde el 23 de noviembre al 27 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes desvíos para los usuarios que se movilizan en vehículo particular:

Desvío al norte:

Los conductores que se desplacen por avenida Ciudad de Cali hacia el norte deberán tomar la Diagonal 49 sur al oriente, continuar por la Transversal 85A hacia el sur y luego tomar la calle 53 sur al occidente hasta llegar a la carrera 87D. Desde allí, deben continuar al norte hasta la calle 49 Sur, donde podrán incorporarse a la carrera 88C o a la avenida Guayacanes en dirección norte, para finalmente conectar con la avenida Villavicencio al oriente y retomar la avenida Ciudad de Cali hacia el norte.

Desvío al sur:

Quienes se desplacen hacia el occidente por la avenida Ciudad de Villavicencio y quieran dirigirse hacia el sur podrán:

Tomar la carrera 81H hacia el sur hasta la calle 46 sur al occidente y seguir hacia el sur por la transversal 85ª. Ahí, deberán tomar al occidente por la calle 53 sur hasta la carrera 87 y por la calle 54C sur podrán retomar su recorrido hacia el sur por la avenida Ciudad de Cali.

Tomar la avenida Ciudad de Cali al norte, y girar a la izquierda por la calle 42A sur hacia el occidente. Ahí, buscarán la carrera 89C hacia el sur para tomar la avenida Guayacanes y, a la altura de la calle 52 sur hacer el retorno hacia el norte para tomar la calle 49 sur al oriente hasta la carrera 87 al sur y por la calle 54C sur podrán retomar su recorrido hacia el sur por la avenida Ciudad de Cali.

De manera simultánea, también se realizarán obras en la conectante sur–oriente de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio para continuar con el izaje de las dovelas, y para las personas que se dirigen al oriente de la ciudad por la avenida Ciudad de Cali, deberán tomar la diagonal 49 sur, buscar la carrera 85A y seguir al oriente por la calle 46 sur hasta la avenida Agoberto Mejía hacia el sur. Por esta vía, tomarán al oriente por la calle 47B hasta la carrera 79 al norte y por la calle 45 sur podrán seguir al oriente.

A continuación, un mapa con más detalles del cierre en av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali:

Finalmente, los usuarios de TransMilenio podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co. Ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras en este punto de la ciudad, los ciudadanos tendrán la posibilidad de contactarse a través de los siguientes canales: