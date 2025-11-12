Cortes de luz este jueves 13 de noviembre de 2025 en Bogotá y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 13 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 34 Sur a calle 36 Sur entre carrera 32 a carrera 34 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio La Paz. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Castellana. De la calle 97 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 56 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio El Chicó. De la calle 87 a calle 89 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Cabrera. De la calle 80 a calle 88 entre carrera 11 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Lucero del Sur. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio María Paz. De la carrera 80 a carrera 82 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Acacias Usaquén. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio San Patricio. De la calle 105 a calle 110 entre carrera 19 a carrera 24 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Santa Bibiana. De la calle 101 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, Cundinamarca
Municipio de Chía. De la carrera 10 a carrera 12, entre calle 10 y calle 14 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.