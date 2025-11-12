Cortes de luz este jueves 13 de noviembre de 2025 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 13 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 34 Sur a calle 36 Sur entre carrera 32 a carrera 34 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Paz. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Castellana. De la calle 97 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 56 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la calle 87 a calle 89 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 80 a calle 88 entre carrera 11 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Lucero del Sur. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 64 Sur a calle 66 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio María Paz. De la carrera 80 a carrera 82 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Acacias Usaquén. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Patricio. De la calle 105 a calle 110 entre carrera 19 a carrera 24 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Santa Bibiana. De la calle 101 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la carrera 10 a carrera 12, entre calle 10 y calle 14 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.