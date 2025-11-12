La EAAB premiará al usuario número 310.000 en pasarse a factura virtual

Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) premiará al usuario número 310.000 que se vincule a la factura virtual, con una estadía de dos días, una noche en el tradicional Hotel Tequendama, que incluye acceso a sus exclusivas zonas húmedas.

Esta iniciativa hace parte de la campaña institucional que promueve la transformación digital y el cuidado ambiental, invitando a los bogotanos a reemplazar la factura física por la virtual, más ágil y segura.

Beneficios de la factura virtual

Al cambiarse a la factura virtual, los usuarios:

Reciben su factura directamente en el correo electrónico, sin demoras ni extravíos.

Contribuyen al ahorro de más de 13 millones 700 mil hojas de papel que se imprimen cada año para la distribución de facturas físicas.

Ayudan a reducir la huella ambiental y a proteger los recursos naturales que abastecen a Bogotá.

Acceden fácilmente a su historial de consumo y pagos desde cualquier dispositivo.

“La factura virtual es una manera práctica de cuidar el agua y el ambiente. Cada usuario que se pasa al formato digital está ayudando a preservar nuestros ecosistemas y a modernizar la relación con la empresa. Ya son más de 300 mil personas las que hacen parte de esta transformación”, afirmó Natasha Avendaño García, gerente general de la EAAB.

Además, la EAAB mantiene vigentes sus alianzas con la RedAssist y Maloka, entidades que acompañan el proceso de innovación y educación ambiental en la ciudad.

Con más de 300 mil usuarios inscritos en la factura virtual, la EAAB continúa avanzando hacia una Bogotá más sostenible, eficiente y comprometida con el futuro.