Este 12 y 13 de diciembre: ‘Gruñe, ladra, aúlla, muerde’, la nueva obra de Jimena Repetto llega al Teatro Gaitán

Foto: Idartes.

Llega la obra ‘Gruñe, ladra, aúlla, muerde’ al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, una potente pieza teatral escrita por Jimena Repetto y dirigida por Ignacio Torres, que indaga en los límites entre lo humano y lo animal, entre el amor, el miedo y la memoria, que se presentará en la Sala Gaitán el 12 y 13 de diciembre de 2025 a las 8:00 p. m. ¡Entrada con costo!

La obra cuenta la historia de Fernando y Eva, una pareja que viaja a la casa de infancia de él, a punto de ser demolida. En ese espacio detenido en el tiempo, los ecos del pasado, un perro encadenado y lo reprimido comienzan a emerger, desatando un descenso hacia lo más instintivo del vínculo amoroso. Lo doméstico se mezcla con lo salvaje, y la tensión entre deseo y herida revela que amar también puede ser un acto feroz.

¨Gruñe, ladra, aúlla, muerde¨ con una puesta en escena íntima y sensorial, construye una atmósfera inquietante, donde los silencios, los sonidos y la iluminación dialogan con las emociones contenidas. La casa se transforma en cuerpo, el pasado en espectro, y el animal en metáfora de lo que no se dice.

Durante 55 minutos, esta obra te invita a un viaje emocional que oscila entre la ternura y la violencia, cuestionando las fronteras entre la razón y el instinto, la culpa y el deseo, lo humano y lo bestial.

A través de un lenguaje teatral cargado de tensión emocional y sutileza simbólica, la obra invita al público a reflexionar sobre los lazos que unen a las personas y las zonas oscuras que esos vínculos dejan al descubierto.

