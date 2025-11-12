Por dos meses habrá cierre en av. Primero de Mayo entre calle 34 sur y carrera 71F
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Para continuar con la construcción de vigas pórtico del viaducto para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de la avenida Primero de Mayo entre calle 34 sur y carrera 71F, en sentido occidente – oriente. Esto, en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019.
Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán entre las 10:00 p. m. y las 05:00 a. m., desde el 14 de noviembre de 2025 y finalizarán en dos meses aproximadamente.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito.
No olvides leer: ¿Estás buscando empleo en Bogotá? Conoce las ofertas laborales aquí. ¡Trabajo sí hay!
Tránsito peatonal
Los andenes y la infraestructura existente para los peatones continuarán transitando por las zonas destinadas para ellos.