Por dos meses habrá cierre en av. Primero de Mayo entre calle 34 sur y carrera 71F

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para continuar con la construcción de vigas pórtico del viaducto para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de la avenida Primero de Mayo entre calle 34 sur y carrera 71F, en sentido occidente – oriente. Esto, en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán entre las 10:00 p. m. y las 05:00 a. m., desde el 14 de noviembre de 2025 y finalizarán en dos meses aproximadamente.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito.

Tránsito de vehículos particulares y transporte público Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo, deberán transitar por el carril que se habilitará en contraflujo por la calzada norte (Mapa 1 color negro).

Quienes van en sentido occidente – oriente por la avenida Primero de Mayo y desean tomar la avenida Boyacá al norte, deberán transitar por el carril que se habilitará en contraflujo por la calzada norte, carrera 70B al sur y calle 35 sur al occidente (Mapa 1 color morado).

Los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la avenida Boyacá y desean tomar la avenida Primero de Mayo al oriente, deberán transitar por el carril que quedará habilitado en contraflujo por la calzada norte (Mapa 1 color café).

Quienes se movilizan en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada norte (Mapa 1 color azul). Mapa 1.

No olvides leer: ¿Estás buscando empleo en Bogotá? Conoce las ofertas laborales aquí. ¡Trabajo sí hay!

Tránsito peatonal

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones continuarán transitando por las zonas destinadas para ellos.