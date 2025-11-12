RenoBo abre subasta para la venta de locales comerciales en el proyecto de vivienda La Colmena, en San Cristóbal

Foto: RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) anunció la apertura del proceso de enajenación de 10 locales comerciales ubicados en el conjunto de vivienda prioritaria La Colmena, en la localidad de San Cristóbal, al sur oriente de Bogotá.

La subasta busca promover la ocupación y dinamización económica del proyecto La Colmena, un desarrollo de vivienda de interés prioritario (VIP) que incluye 131 unidades residenciales que fueron entregados en 2021, por la misma entidad, a través de una plataforma comercial de 10 locales, con áreas que van desde 8,98 metros cuadrados hasta ,68,75 metros cuadrados.

Estos inmuebles, de propiedad de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Subordinado Convenio 152, se encuentran ubicados en la Calle 37 Bis A Sur No. 2A – 29 Este, dentro del conjunto La Colmena.

Cada local fue diseñado como un espacio abierto de un solo nivel, con estructura en concreto, acabados en graniplast y cubierta en teja, además de un baño comunal de uso compartido. Su ubicación, en el primer nivel del conjunto, ofrece alta visibilidad y fácil acceso peatonal, ideal para negocios de proximidad.

El proyecto La Colmena se encuentra estratégicamente localizado cerca de importantes vías urbanas, como la Avenida Ciudad de Villavicencio y la Calle 30 Sur, garantizando excelente conectividad con el transporte público —incluido el sistema TransMilenio— y con el flujo vehicular del sector.

En su entorno inmediato cuenta con equipamientos y servicios urbanos como el Hospital La Victoria, el CADE La Victoria, el Colegio Distrital Juan Evangelista Gómez, el Colegio Distrital Atenas I.E.D. y el Parque Recreativo Gaitán Cortés, lo que favorece la consolidación de una zona con creciente actividad residencial y comercial.

Estos locales representan una oportunidad atractiva para pequeños y medianos negocios interesados en atender a una comunidad consolidada y en expansión, con alta densidad poblacional y flujo constante de visitantes.

El plazo de ejecución del contrato de promesa de compraventa se establece en cuatro (4) meses a partir de su firma, periodo durante el cual se adelantarán los trámites notariales y de registro correspondientes para formalizar la transferencia de los inmuebles.

Fechas claves del proceso

Para orientar a los interesados en el uso de la plataforma SECOP II, a través de la cual se realizará todo el proceso de venta de los locales, RenoBo ofrecerá una capacitación presencial el próximo miércoles 12 de noviembre a las 3:00 p. m., en las oficinas de la entidad (Cra 10 #17–18). Quienes deseen asistir pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://goo.su/seGOpu

Las ofertas podrán presentarse hasta el 24 de noviembre de 2025, fecha en la que cerrará la etapa de recepción de propuestas. Posteriormente, la audiencia de adjudicación se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 y la firma del contrato está programada para el 17 de diciembre de 2025.

Toda la información detallada sobre el proceso, incluyendo los documentos técnicos, pliegos y condiciones de participación, puede consultarse directamente en la plataforma SECOP II a través del siguiente enlace: https://ln.run/ERveF