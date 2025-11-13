EE.UU anuncia la ‘Operación Lanza del Sur’ para «eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas…»

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este jueves el inicio de una nueva acción ordenada por el presidente Donald Trump. Se trata de la ‘Operación Lanza del Sur’, la cual tiene como objetivo «eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente».

A través de la red social X, dijo: «Hoy anuncio la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés). Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y [el Comando Sur de EE.UU.] SOUTHCOM. Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente».

«El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos», concluyó.

Previamente, el martes, el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, se sumó al despliegue militar estadounidense en el Caribe, en la llamada área de influencia del Comando Sur. Según las autoridades, su despliegue fue ordenado para apoyar el mandato del presidente Donald Trump de «desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria», acciones que se han hecho cerca de las costas de Venezuela.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que este despliegue «reforzará la capacidad de los EE.UU. para detectar, monitorear y desbaratar actores y actividades ilícitas». El Gerald R. Ford llega con más de 4.000 marines y docenas de aviones tácticos, y puede «catapultar, lanzar y recuperar simultáneamente aviones de ala fija en su cubierta de vuelo».

Más temprano, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó las críticas de los países europeos a los ataques estadounidenses contra las ‘narcolanchas’ en el Caribe.

«No creo que la Unión Europea tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional, y mucho menos a decidir cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional», declaró a los periodistas en respuesta a las acusaciones europeas.

«Me parece curioso que todos esos países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando Estados Unidos posiciona un portaviones en nuestro propio hemisferio, donde vivimos, de repente eso se convierte en un problema», añadió.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, afirmó el martes que los ataques violan el derecho internacional y son preocupantes para los territorios franceses en la región. Además, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró a Reuters que tales ataques solo podrían justificarse en caso de defensa propia o mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con la nueva etapa de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, inaugurada por la administración Trump, se han hundido hasta 20 embarcaciones, dejando más de 70 muertos en aguas del Caribe y del Pacífico.

EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe desde agosto, justificándolo como lucha contra las drogas. Bajo este pretexto ha bombardeado varias pequeñas embarcaciones en la zona, acusándolas de transportar drogas, aunque no ha presentado pruebas.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?». (Información RT)