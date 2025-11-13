Resultados de las loterías y chances de este jueves 13 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 13 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1202 – La 5ta 0 – Tarde 4475 – La 5ta 8
Culona
Día 3087 – Noche
Astro Sol
1023 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
4228 – La 5ta 5
Paisita
Día 9236 – La 5ta 1 – Noche 3809
Chontico
Día 3206 – La 5ta 8 – Noche 6577 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 4453 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 8694 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 610 – Noche
Play Four
Día 3690 – Noche
Samán
Día 1282
Caribeña
Día 8289 – La 5ta 9 -Noche
Motilón
Tarde 1874 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 6706 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 5533 – La 5ta 4 – Tarde 8887 – La 5ta 3