    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 13 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 13 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1202 – La 5ta 0 – Tarde 4475 – La 5ta 8

    Culona
    Día 3087 – Noche

    Astro Sol
    1023 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    4228 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 9236 – La 5ta 1 – Noche 3809

    Chontico
    Día 3206 – La 5ta 8 – Noche 6577 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 4453 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 8694 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 610 – Noche

    Play Four
    Día 3690 – Noche

    Samán
    Día 1282

    Caribeña
    Día 8289 – La 5ta 9 -Noche

    Motilón
    Tarde 1874 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 6706 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5533 – La 5ta 4 – Tarde 8887 – La 5ta 3

    Ariel Cabrera
