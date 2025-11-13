Benedetti pide excusas a magistrada Cristina Lombana: «He dicho cosas que no debí decir»
–A través de su cuenta en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció disculpas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por los duros ataques le lanzó por el allanamiento a su residencia en Barranquilla, aunque advierte que «esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso» en contra suya y de su familia.
He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso…
Como se sabe, el martes pasado, el ministro Benedetti arremetió contra la magistrada Lombana por el allanamiento a su casa en Barranquilla, llamándola «demente y delincuente». Además indicó que «la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos».
También denunció que «la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema» y suplicó a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía SIN UNA SOLA PRUEBA, SIN UN SOLO TESTIGO».
En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9
