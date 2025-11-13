    • Nacional

    Benedetti pide excusas a magistrada Cristina Lombana: «He dicho cosas que no debí decir»

    –A través de su cuenta en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció disculpas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por los duros ataques le lanzó por el allanamiento a su residencia en Barranquilla, aunque advierte que «esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso» en contra suya y de su familia.

    Como se sabe, el martes pasado, el ministro Benedetti arremetió contra la magistrada Lombana por el allanamiento a su casa en Barranquilla, llamándola «demente y delincuente». Además indicó que «la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos».

    También denunció que «la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema» y suplicó a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía SIN UNA SOLA PRUEBA, SIN UN SOLO TESTIGO».

