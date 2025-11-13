Envían a la cárcel a Juan Carlos Ortiz por crimen del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo

–Por considerarlo un peligro para la sociedad, una juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por la Fiscalía de ser coautor del brutal asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La Fiscalía judicializó a Suárez Ortiz por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre en vía publica de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, en los que el estudiante de la Universidad de los Andes, Moreno Jaramillo, fue víctima de una golpiza, a puños y patadas, que posteriormente le causaron la muerte en un centro asistencial.

La Fiscalía afirmó que Suárez Ortiz actuó «con sevicia y sin justificación», en un ataque “irracional y desproporcionado”.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 13, 2025

La víctima fue agredida mientras caminaba en compañía de otra persona y se encontraba en estado de indefensión. En ese sentido, Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado agresor, fue imputado por el delito de homicidio agravado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.