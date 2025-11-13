Colombia envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados del huracán Melissa en Jamaica

Foto: Comando General de las Fuerzas Militares

La ayuda humanitaria, con kits de alimentos no perecederos, insumos de primera necesidad y semillas de transferencia genética, para reconstruir las capacidades agrícolas de este país, será destinada a miles de familias afectadas por uno de los huracanes más fuertes registrados en la historia reciente del Caribe, en busca de brindar un alivio inmediato.

La carga se embaló en una aeronave C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), dispuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (Ungrd). El Gobierno nacional encomendó la misión del envío a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La tripulación del C-40 realizó el cargue de la aeronave con el apoyo de voluntarios de la Defensa Civil de Colombia.

Este es el segundo envío de ayuda humanitaria de Colombia hacia Jamaica. El primero se realizó en las embarcaciones Nanny of the Maroons y Marcus Garvey, que zarparon el 31 de octubre desde la Base Naval ARC Bolívar, ubicada en Cartagena.

El equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard Stephenson, y la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, recibieron en el puerto de Port Royal las 22 toneladas de asistencia humanitaria.

Adicionalmente, la FAC y la Ungrd continúan el alistamiento logístico de toneladas adicionales de asistencia humanitaria, que serán enviadas en los próximos días a Haití, también afectado por el paso del huracán.