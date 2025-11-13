Régimen de Maduro convoca al Caribe para frenar la amenaza «absolutamente unilateral» de EE.UU.

–A través del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el régimen de Nicolás Maduro llamó a los países de la región a luchar «para que el Caribe siga siendo una zona de paz» en el contexto de la agresión militar estadounidense en aguas caribeñas y del Pacífico.

Durante su participación en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, realizado en Caracas, Rodríguez afirmó que el «llamado», «grito» e «insistencia» de Venezuela es para pedir que otras voces se unan a su denuncia de las acciones hostiles de Washington para acabar con la «paz y libertad» del país suramericano y de la región.

«No vale la pena el sufrimiento que significaría una guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del continente americano, incluido EE.UU.», advirtió.

El diputado además pidió no esperar a que dentro de unas décadas se desclasifiquen los documentos de la Administración de Donald Trump sobre las acciones hostiles en aguas caribeñas y del Pacífico y se revele que «no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico», como ya ha ocurrido con otros países como Irak, que fue invadido bajo el argumento de la supuesta presencia de armas de destrucción masiva, lo que se demostró ser falso.

Rodríguez añadió que es «una profunda irresponsabilidad» que América, que desde hace décadas se ha mantenido en paz, «ahora esté siendo amenazada de manera absolutamente unilateral por parte del Ejército de EE.UU.».

Del mismo modo, el presidente de la Asamblea Nacional manifestó que existe «un nivel de hipocresía» en el despliegue del 20 % de la capacidad armada estadounidense «en un mar que se ha caracterizado, a lo largo de su historia en los últimos 100 años, por ser un mar absolutamente pacífico» y que además fue declarado como zona de paz en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En su opinión, esta operación militar —en la que se han realizado por lo menos 20 bombardeos, donde han muerto más de 70 personas— «usa el narcotráfico que no combaten, en sus raíces, en sus orígenes, para agredir a Venezuela, que ni es un país productor de ningún tipo de drogas y tampoco tiene un problema importante en materia de consumo». (Información RT).