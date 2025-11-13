Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 14 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 14 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Viernes 14 de noviembre de 2025

Engativá

Normandía

De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70

9:00 a.m.

24 horas

Desvío y empates redes acueducto

Usaquén

Cedro Salazar

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.