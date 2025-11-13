Cortes de luz este viernes 14 de noviembre de 2025 en Bogotá, Mosquera y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 14 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Villa Emma. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio La Cabrera. De la calle 80 a calle 88 entre carrera 11 a carrera 20 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo Urbano. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Páramo. En el kilómetro 4 vía La Calera – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bella Flor Sur. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 70 Sur a calle 72 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Lucero del Sur. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Oriental. De la calle 24 Sur a calle 31 Sur entre carrera 67 a carrera 79 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Samper Mendoza. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 23 a carrera 25 – Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Galán. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio La Picota. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la calle 11 Sur a calle 15 Sur entre carrera 21 Este a carrera 23 Este – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Hoya San Cristóbal. De la calle 11 Sur a calle 13 Sur entre carrera 22 Este a carrera 24 Este – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rosa. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Guaymaral. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bibiana. De la calle 101 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo III Rural. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Páramo. En el kilómetro 4.5 vía La Calera – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 7 a calle 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

