Cortes de luz este viernes 14 de noviembre de 2025 en Bogotá, Mosquera y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 14 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio Villa Emma. De la calle 77 a la calle 79, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio La Cabrera. De la calle 80 a calle 88 entre carrera 11 a carrera 20 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Páramo Urbano. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Barrio Páramo. En el kilómetro 4 vía La Calera – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bella Flor Sur. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 70 Sur a calle 72 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Lucero del Sur. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Provivienda Oriental. De la calle 24 Sur a calle 31 Sur entre carrera 67 a carrera 79 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio Samper Mendoza. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 23 a carrera 25 – Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:30 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Galán. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio La Paz. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio La Picota. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 53 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Aguas Claras. De la calle 11 Sur a calle 15 Sur entre carrera 21 Este a carrera 23 Este – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Barrio Hoya San Cristóbal. De la calle 11 Sur a calle 13 Sur entre carrera 22 Este a carrera 24 Este – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Veracruz. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Santa Rosa. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Guaymaral. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Santa Bibiana. De la calle 101 a calle 105 entre carrera 22 a carrera 24 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Páramo III Rural. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Barrio Páramo. En el kilómetro 4.5 vía La Calera – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Mosquera, Cundinamarca
Municipio de Mosquera. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 7 a calle 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
Municipio de Zipaquirá. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.
1u