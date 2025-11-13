Gobierno decreta cero arancel para importación de insumos

Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1183 del 8 de noviembre de 2025?, por medio del cual se establece un gravamen arancelario del 0% para la importación de 76 insumos agropecuarios, con el fin de mejorar la competitividad de la producción agrícola y agroindustrial del país. Asimismo, se busca garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.

?El Decreto especifica que es necesario aplicar con carácter de urgencia las medidas establecidas en su contenido tras evaluar el contexto de la economía y la estabilización de los precios internacionales de los insumos agropecuarios.

“El sector agropecuario en Colombia ocupa un lugar de gran importancia, toda vez que genera estabilidad social, contribuye con la pacificación del territorio y la demanda alimentaria de la nación y, por consiguiente, los insumos agropecuarios son esenciales para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras del territorio nacional», dice el Decreto en sus consideraciones.

La norma tuvo su origen en una solicitud del Ministerio de Agricultura ante la Secretaría Técnica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, para expedir una medida de carácter arancelario que permita mantener las importaciones de insumos agropecuarios a una tasa arancelaria del 0% incluidas en el Decreto 809 de 2023, teniendo en cuenta que la vigencia de este fue hasta el 25 de mayo de 2024.

El mencionado Comité evaluó la solicitud de la cartera del agro colombiano y recomendó al Gobierno nacional mantener el arancel a 0% a las importaciones de insumos agropecuarios, por el término de un año.

En ese contexto, en sesión del 1° de noviembre del 2024 el Consejo de Política Fiscal (Confis) emitió un concepto favorable sobre la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio, respecto a mantener el arancel 0% a las importaciones de insumos agropecuarios por el periodo de un año.

El Decreto indica que la medida del gravamen arancelario tendrá una revisión anual por parte del mencionado Comité, con el fin de evaluar su pertinencia.

Entre los 76 insumos agropecuarios con 0% arancel que incluye el Decreto están las Semillas de árboles frutales o forestales, para siembra; semillas forrajeras de festucas para la siembra; sustitutos de la leche para alimentación de terneros; el sulfato de amonio, abonos minerales o químicos fosfatados, entre otros sujetos de control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El Decreto 1183 aparece firmado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Haicneda, Germán Ávila, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.