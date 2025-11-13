Panamá: Presidente Mulino afirma que no presta su territorio para «ningún tipo de acto hostil contra Venezuela»

–El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó este jueves que su país preste su territorio para «ningún tipo de acto hostil contra Venezuela», en medio del inédito despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

«Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo», declaró durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino fue consultado tanto sobre las tropas estadounidenses en el Caribe, como sobre los ejercicios conjuntos que Panamá acordó realizar con la nación norteamericana. «Son dos temas distintos», aclaró.

«Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá», indicó en alusión al despliegue de militares norteamericanos en la provincia de Darién y en el Fuerte Sherman, una antigua base del Ejército de EE.UU., que en opinión del mandatario, «es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamientos».

Por primera vez en décadas, EE.UU. envió tropas a Panamá para realizar maniobras en la selva. Los ensayos se efectúan junto con agentes de la Policía Nacional panameña. El entrenamiento incluye tácticas de combate, rastreo y supervivencia. (Información RT).