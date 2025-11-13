Enjuician a 9 militares por desaparición y asesinato de campesino en base del Ejército en Frontino, Antioquia

–Por su presunta participación en la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años en una base militar de Frontino (Antioquia), en hechos ocurridos el pasado 7 de octubre, fueron judicializados y asegurados en centro de reclusión nueve integrantes del Ejército Nacional.

La víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue sometida a tratos crueles e inhumanos durante cinco horas, asesinada y posteriormente su cuerpo arrojado a un río. En ese sentido, los señalados responsables, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.