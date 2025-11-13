Hace 40 años el Volcán del Ruiz desapareció a Armero; una trágica historia que no se deja de recordar

–Hoy, hace 40 años, la erupción del volcán del Ruiz provocó el deshielo del Nevado y causó una avalancha que literalmente borró del mapa al municipio de Armero, Tolima, ubicado 129 kilómetros de Bogotá. Sus habitantes estaban durmiendo. Se calcula que cerca o más de 25 mil personas murieron y miles resultaron heridas. Aún se desconoce la cifra de desaparecidos y el paradero de más de 500 niños y niñas que fueron rescatados y se entregaron en adopción, especialmente a familias extranjeras. El país no se recobraba del holocausto del Palacio de Justicia, cuando sobrevivo esta catástrofe natural.

Fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, cuyas consecuencias y dimensiones solo se vinieron a conocer cuando un piloto de una avioneta de fumigación sobrevoló la zona y no divisó el casco urbano de Armero, tras lo cual exclamó: “Armero ya no existe; fue borrado del mapa”.

Las casas del pueblo, la iglesia, parte del hospital, colegios, parques y calles, quedaron sepultados bajo una enorme capa de barro que arrastraron los ríos Lagunillas y Gualí con el agua descongelada a 6 mil metros por la lava que escupió el volcán.

El sitio en el que se levantaba Armero se convirtió en una planicie desolada, que luego se declaró «campo santo», ante la imposibilidad de rescatar a los desaparecidos y la cual los sobrevivientes llenaron de lápidas y cruces recordando a seres queridos y amigos, atrapados bajo ella. En el centro, donde se encontraba la iglesia parroquial se levantó una enorme cruz ante la cual oro el Papa Juan Pablo II durante su visita a Colombia en 1986.

Otro recordatorio es el monumento a Omayra Sánchez, una niña de 13 años, que se convirtió en el símbolo de la catástrofe. Quedó atrapada entre los escombros, sobresaliendo apenas su rostro. Murió a la vista de socorristas y periodistas, tras más de 60 horas de agonía, víctima de una gangrena gaseosa, porque no hubo una moto-bomba para bajar el nivel del agua que le llegaba a sus labios, ni maquinaria que pudiera libelarle los pies aprisionados por los escombros de su propia casa, ubicada en lo que fuera el barrio Santander.

Todos escucharon, impotentes, sus dramáticos llamados para que la sacaran para poder ir a hacer sus exámenes de fin de año y porque debía encontrar a su padre, a una tía y a un hermano menor.

Omayra expiró luego de haber pedido: «Mamá, si me escuchas, que yo creo que sí. Reza porque yo pueda caminar y esta gente me ayude…»

Donde falleció la niña se construyó un altar y ha sido el sitio más visitado por propios y extraños. Allí hay decenas de lozas con letreros de agradecimiento de quienes afirman haber recibido un milagro por intercesión de la niña.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos calculó entonces que la masa total de material expulsado, incluyendo magma, fue de 35 millones de toneladas y, según el Journal of Volcanology and Geothermal Research, el dióxido de azufre expulsado en la erupción fue de aproximadamente 700.000 toneladas.

La avalancha arrasó los 52 barrios y las 70 calles del pueblo, con sus habitantes, animales de corral, árboles, borró del mapa a Armero.

Pero, lo peor es que la tragedia de Armero se puede repetir. Desde hace varios años, el volcán nevado del Ruiz sigue en actividad.

Los expertos mantienen la alerta amarilla, casi en forma permanente, debido a los continuos cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, que se evidencian con alta emisión de gases a la atmósfera, vapor de agua, dióxido de azufre y ceniza.

A través de los equipos instalados en el área cercana al cráter, incluidas cámaras de video, se hace una permanente vigilancia al volcán por parte de un grupo de 34 personas entre geólogos, ingenieros, fotógrafos y químicos. Diariamente se expiden boletines al respecto.

Lo que dicen estos expertos es que nunca se puede descartar una situación como la registrada hace 40 años. Actualmente, más de 12 mil personas siguen habitando en la zona de riesgo.

El Servicio Geológico Colombiano recordó la catástrofe de Armero, y advirtió que los municipios aledaños al Volcán del Ruiz, como Chinchiná y Villamaría, en Caldas, también fueron afectados. «Cuatro décadas después no hay una cifra exacta, pero se calcula que pudieron ser 25.000 fallecidos. Ese día no solo cambió la historia para decenas de miles de personas, sino también la historia de la vulcanología y de la gestión del riesgo en el país», precisó. Y publico fragmentos de un documental con el apoyo de @senalmemoria: : Armero: 40 años con ciencia volcánica,

El monitoreo sobre el Volcán Nevado del Ruiz por parte del Servicio Geológico Colombiano continúa de manera permanente, porque su comportamiento es impredecible. Este es su último reporte:

Volcán Nevado del Ruiz

Del seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informa que:

En la semana comprendida entre el 4 y el 10 de noviembre de 2025, el volcán continuó presentando un comportamiento inestable. En comparación con la semana anterior, las principales variaciones de los parámetros monitoreados fueron:

– La actividad sísmica asociada a procesos de fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico disminuyó en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada. La sismicidad se localizó principalmente en el flanco sursuroriental, a 3 km de distancia del cráter Arenas, y en el cráter mismo. En menor medida y de manera dispersa, también ocurrió sismicidad en los demás flancos del volcán. Las profundidades de los sismos fueron menores de 3 km en el cráter, entre 2 km y 4 km en el flanco sursuroriental y hasta 7 km en los demás flancos de la estructura volcánica. La mayor magnitud de la semana fue de 2,1, correspondiente al sismo registrado el 9 de noviembre a las 09:43 p. m., localizado a 2 km al sursuroriente, a 3 km de profundidad. Este evento ocurrió durante un incremento sísmico en

el sector mencionado.

– La sismicidad asociada a la dinámica de fluidos al interior de los conductos volcánicos mantuvo niveles similares en el número de sismos registrados y aumentó en la energía sísmica liberada. Para esta semana se observó un predominio de las señales sísmicas asociadas a emisión de ceniza. Los niveles de energía de estos eventos fueron bajos. A través

de las cámaras (convencionales o termográficas) utilizadas para monitorear el volcán, fue posible la confirmación de varias emisiones pulsátiles de ceniza y de algunos cambios pequeños en la temperatura aparente del material emitido.

En el volcán continuó la emisión de vapor de agua y gases volcánicos, principalmente dióxido de azufre (SO?), hacia la atmósfera a través del cráter Arenas. El flujo estimado de SO? asociado a los procesos de desgasificación fue variable y mantuvo valores similares a los registrados en la semana anterior.

– La columna de gases, vapor de agua o ceniza se mantuvo con alturas de hasta 800 m medidos sobre la cima del volcán. El 7 de noviembre, durante la emisión de ceniza registrada a las 01:46 a. m., alcanzó este valor. Respecto a la dirección de dispersión, la columna presentó una tendencia preferencial hacia el flanco occidental (desde el noroccidente hasta el suroccidente), con predominio hacia los flancos suroccidental y noroccidental de la estructura

volcánica.

– En el seguimiento de las anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas, a través de las plataformas satelitales, la detección continuó limitada por las condiciones de alta nubosidad en el área volcánica. Sin embargo, se obtuvieron algunos reportes de anomalías de nivel de energía bajo.

Por más de diez años, el volcán Nevado del Ruiz ha sido el volcán más activo de Colombia y su comportamiento se ha caracterizado por erupciones menores (emisiones de ceniza con alturas de columna inferiores a 3 km), las cuales no afectan de manera considerable a la población. Sin embargo, no se debe normalizar su comportamiento en estado de alerta Amarilla, ya que en cualquier momento su actividad podría incrementarse rápidamente y pasar a un estado de alerta

Naranja (volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados) o incluso a Roja (volcán en erupción).

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines semanales y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Amarilla : Volcán activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones». Fin del comunicado.

Tragedia de Armero: resumen histórico

La noche del 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción tras 69 años de inactividad. Aunque se habían emitido alertas desde diciembre de 1984, las medidas preventivas fueron insuficientes.

Causas del desastre

• La erupción provocó el derretimiento de glaciares, generando lahars (flujos de lodo volcánico).

• Estos flujos descendieron por los ríos y arrasaron el municipio de Armero, ubicado en el departamento del Tolima.

• En menos de 20 minutos, la ciudad fue sepultada bajo toneladas de lodo, rocas y escombros.

Víctimas y daños

• Se estima que murieron entre 23.000 y 25.000 personas.

• Al menos 5.000 personas resultaron heridas.

• Armero fue completamente destruido; otras localidades como Chinchiná y Villamaría también sufrieron daños graves.

Memoria y símbolo

• La imagen de Omayra Sánchez, una niña de 13 años atrapada entre los escombros durante más de 60 horas, se convirtió en símbolo de la tragedia y del abandono institucional.

• Hoy, el sitio de Armero es un campo de memoria, donde se realizan actos conmemorativos y peregrinaciones cada año.

Consecuencias y lecciones

• La tragedia evidenció fallas en la gestión del riesgo y la falta de respuesta estatal.

• A pesar de los estudios previos y mapas de riesgo, no se evacuó a tiempo.

• El evento impulsó reformas en la política de prevención de desastres en Colombia.

Contexto y advertencias ignoradas

Desde 1984, científicos habían advertido sobre la actividad del volcán. Sin embargo, la falta de coordinación institucional y la subestimación del riesgo impidieron una evacuación oportuna. La noche del 13 de noviembre, la erupción generó flujos de lodo (lahars) que descendieron por los ríos y arrasaron Armero mientras sus habitantes dormían.

Víctimas y símbolos

Entre las miles de víctimas, la historia de Omayra Sánchez, una niña atrapada entre los escombros durante más de 60 horas, conmovió al mundo y evidenció la precariedad del sistema de atención de emergencias. Su imagen se convirtió en símbolo de la tragedia y del abandono estatal.

Consecuencias y memoria

• El desastre impulsó la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia.

• Armero nunca fue reconstruido; hoy es un campo de memoria donde se realizan actos conmemorativos cada 13 de noviembre.

• La tragedia dejó una lección indeleble sobre la importancia de la gestión del riesgo y la responsabilidad institucional.

Recordar Armero es un acto de conciencia colectiva. Es honrar a las víctimas, exigir responsabilidad y fortalecer la cultura de prevención. Que nunca más el silencio institucional sea cómplice del desastre.

Perdón, Señor

Si te pregunto dónde estabas

Aquella noche

Que volteaste la mirada

No quisiste mirar hacia mi pueblo

Se lo llevó el dolor

Y el sufrimiento

Este es un párrafo de «Un reclamo a Dios», una canción del dueto tolimense Silva y Villalba tras la desaparición de Armero: