La tormenta solar mantiene su intensidad «severa»; hay riesgo de interrupción de las redes eléctricas y de GPS

–(Imagen NOAA). El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos informó que la intensidad de la tormenta solar que afecta estos días al campo magnético de la Tierra se mantendrá en niveles «severos» hasta este jueves, lo que podría afectar a algunos sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación por GPS.

El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió en su último boletín que la tormenta, que alcanzó hoy niveles «severos», amainará el viernes y sus efectos desaparecerán por completo el sábado.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema).

ÚLTIMA HORA : Una Nueva tormenta geométrica G4 acaba de azotar la Tierra provocando auroras boreales extremas! Aurora boreal sobre el área de Chicago: ¡Qué gran Vista aérea! pic.twitter.com/GwMzwXloHS — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 13, 2025

La tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra, alcanzó este miércoles una alerta de nivel ‘G4’ (severa).

Según el centro, la tormenta puede provocar problemas en la red eléctrica, especialmente en el control de voltaje y en los sistemas de protección de la red eléctrica, así como en la navegación GPS, que «podría verse afectada o quedar inoperativa durante hora».

También advirtió de efectos sobre las naves espaciales, la radio en altas frecuencias y un posible aumento de las auroras boreales, que podrán ser visibles «incluso en Alabama y el norte de California».

Auroras boreales en Noruega ! Haz RT pic.twitter.com/S3fYed2r3I — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 13, 2025



La alta actividad solar fue precisamente el motivo por el que la NASA aplazó este miércoles el lanzamiento de su misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte.

El organismo estadounidense explicó esta mañana que la fuerza magnética asociada al paso de la tormenta se ha estabilizado en alrededor de ocho veces el nivel normal de fondo. Según el centro, en los últimos días se han producido tres eyecciones de material solar que han dado origen a estas tormentas solares.

Auroras Australes en Australia ! pic.twitter.com/ksnbXNKvNM — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 13, 2025



Para ver las auroras, se aconseja a los entusiastas buscar cielos más oscuros lejos de las luces de la ciudad y llevar una cámara o un teléfono inteligente, que podría revelar las luces en fotos de larga exposición si no son visibles a simple vista. (Información DW).