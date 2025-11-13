Trabajo sí hay en Bogotá: Acceda a 460 vacantes en dos Ferias de Empleo este jueves 13 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 460 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en dos Feria de Empleo presenciales de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves de noviembre 2025, en las localidades Usme y Barrios Unidos. Hay cargos para sectores de servicios y comercial, así como en obras, construcción, educación y más. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. ¡Conoce los detalles aquí!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con apoyo de la Alcaldía Local de Usme y 10 empresas aliadas, tienen 400 vacantes diferentes áreas.

Algunas de las vacantes son:

Operador Polifuncional.

Operario de Producción.

Docentes (varias materias).

Asesor Call Center (con o sin experiencia).

Conductores con licencia C2 y C3

Y muchas más oportunidades.

Detalles de las vacantes:

Formación: Desde básica primaria hasta profesional.

Asiste este jueves 13 de noviembre de 2025, al Salón Comunal del barrio La Marichuela ubicado en la calle 76B sur #14I-11, en la localidad de Usme con horarios de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

¡Lleva tu hoja de vida y tu documento de identidad!

Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Eficacia S.A.S. tienen 60 vacantes en áreas de servicios y atención al cliente. Las ofertas laborales van dirigidas a personas con formación desde bachilleres.

Las vacantes disponibles son:

Asesores Comerciales.

Mercadeo.

Cargos Operativos.

Escuela Comercial (Actitud Comercial).

Asiste este jueves 13 de noviembre de 2025, al Centro Comercial Metrópolis en la avenida 68 #75A–50, con horario de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando o haciendo clic aquí.

¡Lleva tu hoja de vida y documento!

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.