Tras 40 años de la catástrofe, sigue la búsqueda de los niños y niñas perdidos en Armero

–En la conmemoración de la tragedia de Armero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Armando Armero firmaron un memorando de entendimiento para articular los mecanismos de colaboración en la reconstrucción de memoria de los niños, niñas y adolescentes perdidos, y contribuir a los procesos de búsqueda dentro de las competencias y misionalidad de cada entidad.

El acuerdo contempla la revisión individual de los casos y el intercambio de información entre ambas instituciones, con el propósito de acompañar a las familias que durante cuatro décadas han esperado respuestas sobre el paradero de sus hijos e hijas.

Además, el memorando promueve acciones conjuntas de articulación y comunicación que permitirán visibilizar las historias de las víctimas, fortalecer la memoria institucional y avanzar en la dignificación de los niños y niñas desaparecidos.

Durante 40 años, las familias de Armero han mantenido viva la memoria de sus hijos e hijas. Hoy, junto a la Fundación @ArmandoArmero, acompañamos este acto simbólico de reconocimiento y escucha, como parte de su compromiso con la verdad y la memoria histórica. #Armero40Años pic.twitter.com/Pfr8jlu4Uv — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) November 13, 2025

«En estos 40 años que pasaron, muchas familias sintieron un vacío. Ellas y ellos deben encontrar una respuesta institucional hasta donde se logre conocer la información. Bienestar Familiar pone a disposición su capacidad técnica, su memoria institucional y sus canales de comunicación para contribuir a la búsqueda, visibilización y dignificación de las víctimas. Cada historia que se recupere, será una forma de decirle a las familias que no las hemos olvidado, y que la niñez sigue siendo el centro de nuestra tarea como país», afirmó Astrid Cáceres, directora general de Bienestar Familiar, durante el acto conmemorativo.

Durante el encuentro, la directora destacó que esta alianza es fruto de un proceso de diálogo y escucha entre las instituciones y las familias. Explicó que Bienestar Familiar ha sostenido durante más de un año conversaciones con la Fundación Armando Armero, escuchando sus historias y comprendiendo los vacíos que aún persisten en la memoria

colectiva sobre los niños y niñas perdidos en la tragedia. Asimismo, precisó que el «Libro Rojo», referenciado por la Fundación como uno de los documentos más significativos de la época, fue identificado por el Instituto como pieza de valor histórico.

Por su parte, Juan Francisco Viana Giraldo, director de la Fundación Armando Armero, destacó que el acuerdo «abre un nuevo capítulo de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, para que la verdad sobre los niños y niñas de Armero siga construyéndose a partir de la memoria y el respeto a las familias».

La firma del memorando estuvo precedida por un acto simbólico en el río Gualí, donde fueron lanzadas 580 barcas, una por cada caso documentado por la Fundación.

Desde el Gobierno se destacó que esta articulación fortalece la responsabilidad institucional frente a la verdad y la memoria, reafirmando el compromiso de no repetir el olvido que durante años rodeó la tragedia de Armero.