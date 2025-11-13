Marco Rubio rechaza criticas de la Unión Europea por bombardeo a narcolanchas: «No creo que tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional»

–El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó este miércoles las críticas de los países europeos a los ataques estadounidenses contra las ‘narcolanchas’ en el Caribe.

«No creo que la Unión Europea tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional, y mucho menos a decidir cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional», declaró a los periodistas en respuesta a las acusaciones europeas.

«Me parece curioso que todos esos países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando Estados Unidos posiciona un portaviones en nuestro propio hemisferio, donde vivimos, de repente eso se convierte en un problema», añadió.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, afirmó el martes que los ataques violan el derecho internacional y son preocupantes para los territorios franceses en la región. Además, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró a Reuters que tales ataques solo podrían justificarse en caso de defensa propia o mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con la nueva etapa de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, inaugurada por la administración Trump, se han hundido hasta 20 embarcaciones, dejando más de 70 muertos en aguas del Caribe y del Pacífico.

EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe desde agosto, justificándolo como lucha contra las drogas. Bajo este pretexto ha bombardeado varias pequeñas embarcaciones en la zona, acusándolas de transportar drogas, aunque no ha presentado pruebas.

Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido cuestionados por los Gobiernos de naciones como Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias», contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, también criticó las acciones de EE.UU. en el Caribe, afirmando que así actúan «los países fuera de la ley». Además, recordó que Moscú considera inaceptables las acciones de Washington, que «sin juicio ni proceso» intercepta barcos bajo el argumento de que transportan drogas. «La línea que la administración Trump ha elegido respecto a Venezuela no conducirá a nada bueno. No mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional», concluyó el canciller ruso. (Información RT).