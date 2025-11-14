350 llantas usadas fueron retiradas de las calles en Los Mártires, centro de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el gestor autorizado GOLDA S.A.C., realizó una jornada ambiental enfocada en la recolección y disposición adecuada de neumáticos o llantas fuera de uso, con el propósito de mejorar el entorno urbano y proteger la salud pública. En total 350 llantas fueron retiradas del espacio público en el centro de Bogotá.

Durante la actividad, conocida como ‘Llantatón’, se intervinieron diferentes puntos críticos identificados por el arrojo clandestino de llantas en la localidad. Como resultado, se logró recolectar cerca de 350 unidades, que serán entregadas a un gestor especializado para su correcta disposición final.

Estas acciones hacen parte del compromiso de la administración local, liderada por el alcalde Local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, con la sostenibilidad ambiental y la recuperación de espacios públicos seguros y limpios para la comunidad. Además, buscan fortalecer la conciencia ciudadana frente al manejo responsable de los residuos y el respeto por el entorno.

El manejo inadecuado de llantas usadas puede generar impactos negativos en el ambiente y convertirse en un foco de contaminación. Por ello, este tipo de jornadas son fundamentales para prevenir afectaciones, reducir riesgos sanitarios y fomentar la participación de la ciudadanía en el cuidado del territorio.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Los Mártires continúa avanzando en su propósito de construir una localidad más verde, ordenada y sostenible, en coordinación con las entidades distritales y el compromiso activo de la comunidad.