Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el viernes noviembre 14, 2025

-Dólar TRM $ 3,764.77 (vigente 15, 16, 17 y 18 de noviembre)
-Euro $ 4,352.90
-Bitcoin US$ 4.084,99

Tasa de Interés
-DTF: 8,63%
-UVR: $ 396,23
-Tasa de Usura 24,99%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,01
-Petróleo Brent US$ 59,95