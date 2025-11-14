Aseguran en centro carcelario a sujeto acusado de estar implicado en la golpiza y muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno

–Una juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Ricardo Rafael González Castro, uno de los presuntos responsables de la brutal golpiza que terminó con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, González Castro habría perseguido a la víctima por vía pública de la localidad de Barrios Unidos y propinado una patada por la espalda que la hizo caer al piso. Aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien también está vinculado a la investigación, aprovechó para seguirlo siguió golpeando hasta dejarlo agonizante.

Jaime Esteban Moreno fue trasladado a un centro asistencial donde le diagnosticaron traumas severos en cara, cráneo y tórax que desencadenaron su fallecimiento.

Por este hecho, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a González Castro el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

Este sujeto fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote de Cartagena (Bolívar), donde se presentó voluntariamente para atender el requerimiento judicial en su contra.