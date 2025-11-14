Cortes de luz este sábado 15 de noviembre de 2025 en Bogotá en Bogotá, Funza, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 15 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Páramo Urbano. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo. Kilómetro 4 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Páramo III Rural. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Páramo. Kilómetro 4.5 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 7:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la calle 20 a calle 22 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 11 a calle 17 entre carrera 0 a carrera 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.