Cortes de luz este sábado 15 de noviembre de 2025 en Bogotá en Bogotá, Funza, Mosquera y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 15 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera y Chía, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Páramo Urbano. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 0 Este a carrera 11 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Páramo. Kilómetro 4 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Páramo III Rural. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Barrio Páramo. Kilómetro 4.5 vía La Calera – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Funza, Cundinamarca
Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 7:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
Municipio de Mosquera. De la calle 20 a calle 22 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Chía, Cundinamarca
Municipio de Chía. De la calle 11 a calle 17 entre carrera 0 a carrera 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.