Bombardeo a estructura criminal de Iván Mordisco en Guaviare dejó 20 muertos, entre ellos 7 menores de edad; Petro lamenta el saldo, pero justifica la acción

–El Instituto de Medicina Legal confirmó siete menores entre los 20 integrantes de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco muertos en el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en el Guaviare. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, había reportado seis. Los adolescentes fallecidos son 4 mujeres y tres hombres, de acuerdo con la identificación que se hizo de los cuerpos en las morgues de San José del Guaviare y Villavicencio a donde fueron trasladados por el mismo Ejército.

El reporte de Medicina Legal estableció que del total de muertos, 13 cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres.

Sin citar una cifra de fallecidos, el presidente Gustavo Petro, reaccionó este sábado en su cuenta en X a los severos cuestionamientos que se produjeron por esa acción militar.

«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad», precisa. Sin embargo, justifica la operación autorizada por él.

«Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados.

Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida», puntualiza el jefe del Estado

Advierte que «es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio»

En trino aparte, complementario, fustiga a los políticos en campaña que lo cuestionan por estos procedimientos.

«Se las dan de duros para conseguir votos y ahora se ponen blandos, ahora la oposición critica nuestras acciones militares porque se muestra la dureza de la guerra», subraya el presidente Gustavo Petro.

Añade que una situación militar se valora concretamente y es el presidente el que toma la última decisión. E insiste:

«Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían también ser emboscados o contra emboscados. Perderíamos 20 jóvenes al servicio del estado y la sociedad. Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice».

Y puntualiza: Claro que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio. Es lo que he hecho bajo sus críticas. Pero mi política de paz ha estado acompañada de acción militar cuando toca».

Reseña que recobró, «sin muertos el Poblado en el Cauca, buena parte del cañón del Micay. La expansión de cultivos de hoja de coca se ha detenido según mapas del 2025» y destaca: «La sustitución avanza».

Asegura que quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas, decenas de fusiles recuperados, incautación es por miles de toneladas cocaína. La mayor en al historia del mundo.

Por último afirma que la acción del llamado estado mayor conjunto de alias Mordisco en Mondomo, Cauca, donde atacó la estación de Policía, «es para reaccionar frente a su derrota, 35 de sus combatientes neutralizados, 35 fusiles, varias ametralladoras, varios de sus mandos».

Y concluye: «En mi gobierno gracias a la presión militar hemos recatado 2.411 niños de las garras de los grupos armados del narco en lo que va de mi gobierno».