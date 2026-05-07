SuperIndustria sancionó a la Corporación Corabastos por limitar la libre competencia en el mercado agroalimentario más grande del país

–Por restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como de servicios complementarios en sus instalaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. y a dos personas vinculadas a esta.

El organismo de control estableció que en el curso de la investigación administrativa, la autoridad de competencia demostró que, en 2022, la Corporación modificó su Reglamento Interno de Funcionamiento con el propósito de impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características.

Esta barrera artificial tuvo la potencialidad de limitar la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos.

En consecuencia, la entidad concluyó que se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios. Asimismo, la restricción impuesta habría impedido a proveedores actuales o potenciales contar con una mayor diversidad de demandantes al interior de la central.

Mediante la Resolución No. 32553 del 30 de abril, la Superintendencia impuso multas por valor de $260.063.219 a la sociedad y de $71.288.570, en conjunto, a las personas naturales vinculadas. Resalta que, dada su infraestructura única e irreproducible, Corabastos actúa como un nodo esencial para la formación de precios de referencia, con efectos sobre minoristas, tiendas de barrio y grandes superficies en todo el país.

Además de las sanciones, la Superintendencia impartió órdenes administrativas orientadas a eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados. En particular, la Corporación Corabastos deberá ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de estas conductas, garantizando que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura.

Con esta decisión, la SIC del Cambio reafirma su compromiso de vigilar las condiciones de competencia y las prácticas abusivas que ocurren en el sector agropecuario, uno de los motores principales de la economía colombiana. Se debe recordar que Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30% del abastecimiento nacional de productos, según datos del DANE. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria.

La Superintendencia informa que esta decisión se encuentra en proceso de notificación respecto de algunos de los sancionados y, por tanto, no está en firme. Contra ella procede el recurso de reposición ante el Despacho de la Superintendente de Industria y

Comercio.