Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá estos 14 y 15 de noviembre

Crédito: Kike Barona

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). La primera jornada será el viernes 14 de noviembre a las 6:00 p.m. en la parroquia San Ambrosio, de la localidad de Suba y la segunda jornada es el sábado 15 de noviembre a las 4:00 p. m. en el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La orquesta dirigida por José María Moreno, con la participación del chelista José David Márquez, presenta un programa integrado por la “Suite romántica” de Schreker, las “Variaciones sobre un tema rococó” de Chaikovski; y la “Sinfonía No. 39” de Mozart. ¡Ambos conciertos con entrada libre hasta completar aforo!

La “Suite romántica, Op. 14”, abre la serie de conciertos de la Filarmónica de Bogotá durante esta semana, data de 1902, año en que Franz Schreker (1878 – 1934) estrenó también “Die Flammen”, su primera ópera. La obra comienza con un profundo idilio que evidencia el dramatismo sereno de las creaciones musicales del compositor austríaco y concluye con una brillante danza sinfónica.

Viernes 14 de noviembre de 2025 – Entre el chelo y la orquesta la dimensión sonora de Chaikovski

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en la parroquia San Ambrosio, en la localidad de Suba. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Iglesia San Ambrosio / Cra. 50 # 123 a 30 / Localidad Suba

Hora: 6:00 p. m.

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 15 de noviembre de 2025 – Entre el chelo y la orquesta la dimensión sonora de Chaikovski

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

José María Moreno, director de orquesta (España)

José María Moreno (director de orquesta). Crédito: Archivo del artista

Director Artístico y Titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga (España) desde 2020, es considerado uno de los directores españoles más carismáticos, apasionados, enérgicos y versátiles de su generación, estando al frente de agrupaciones como las Sinfónicas de Berlín, Sugsburgo, Baden-Baden, Brandemburgo, Cottbus, Vorpommer, Neue Lausitzer (Alemania), Karelia (Rusia), Sinfónicas Nacionales de Chile, Colombia y Uruguay, Porto Alegre (Brasil) y Orquesta Estable del Teatro Colón (Argentina).

Nacido en Mallorca (España), estudió Dirección de Orquesta en su país y en el Conservatorio Rimski Kórsakov de San Petersburgo. Formado en los Conservatorios de Valencia, Barcelona y Baleares, obtuvo los Títulos de Dirección de Orquesta, Solfeo, Piano, Armonía, Contrapunto, Composición y Canto. Es, además, Licenciado en Derecho por la Universidad de la Islas Baleares.

José David Márquez, violonchelo (Filarmónica de Bogotá)

José David Márquez (chelo). Crédito: Jesús Cornejo

Inició sus estudios musicales a los 11 años, en el Conservatorio de Música Luis Gilberto Mendoza, del Núcleo San Cristóbal. Fue miembro fundador de la primera Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y, más adelante, integró la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira. En 2002, fue parte de la fila de violonchelos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

Realizó sus estudios en la Academia Latinoamericana de Violonchelo, con el profesor William Molina, institución en la que luego desarrollo una labor pedagógica viajando por toda Venezuela. Ha sido principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, invitado como principal de su instrumento de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo OSESP; y desde hace algunos años desarrolla una activa participación como músico de cámara. Actualmente hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.