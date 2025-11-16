    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 16 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 16 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 1805 – Noche

    Pijao de Oro
    3445 -La 5ta 2

    Paisita
    Día 4679 – La 5ta 7 – Noche 6918

    Chontico
    Día 0107 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 7622 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 286 – Noche

    Play Four
    Día 0431 – Noche

    Samán
    Día 3262

    Caribeña
    Día 4429 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 5911 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4270 – La 5ta 9 – Tarde 1685 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
