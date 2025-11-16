El gigantesco y poderoso portaviones USS Gerald Ford entró en el mar Caribe, confirma el Comando Sur

–(Foto U.S.Navy). El grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford de la Armada estadounidense ha ingresado al mar Caribe, comunicó este domingo el Comando Sur del país norteamericano (SOUTHCOM). El anuncio se produjo en el contexto de la operación militar ‘Lanza del Sur’, que según informó el Pentágono, busca «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental.

El grupo de ataque del portaviones más grande del mundo se une a las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la zona, incluyendo el grupo anfibio de combate USS Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, establecida, según el Comando, para «derrotar y desmantelar las redes criminales» que explotan las fronteras y dominios marítimos compartidos.

«Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región», declaró el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur. «El despliegue del grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense», añadió.

Detalló que el grupo incluye los 9 escuadrones embarcados del Ala Aérea Embarcada Ocho, los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke del Escuadrón de Destructores Dos, el USS Bainbridge (DDG 96) y el USS Mahan (DDG 72), y el buque de defensa aérea y antimisiles integrado USS Winston S. Churchill (DDG 81).

Desde agosto, EE.UU. ha desplegado una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico. En ese operativo, los militares han llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, lo que ha dejado un saldo de al menos 80 supuestos «narcoterroristas» muertos. (Información RT).