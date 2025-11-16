Cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025 en Bogotá, Funza, Mosquera, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 17 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Localidad de Fontibón

Vereda Yerbabuena. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Barrio Charco Rural. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 137 a carrera 139. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.

Barrio El Chanco Rural II. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 128 a carrera 130. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Localidad de Kennedy

Barrio Cooperativa de Suboficiales. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:50 p.m.

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur – Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 0:00 hasta las 6:00 a.m.

Parque Industrial San Carlos. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a.m.

Mosquera, Cundinamarca

Veredas: San José, Balsillas. Desde las 0:00 hasta las 10:00 a.m.

De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 2 a calle 4. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a.m.

Chía, Cundinamarca

Sectores: Yerbabuena, Altos de Yerbabuena, San Gabriel, Mercenario, condominios: Bosque Nativo, Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Yerbabonita. Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p.m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Rio Grande. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p.m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.