Cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025 en Bogotá, Funza, Mosquera, Chía y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 17 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera, Chía y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Localidad de Fontibón
Vereda Yerbabuena. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Barrio Charco Rural. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 137 a carrera 139. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.
Barrio El Chanco Rural II. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 128 a carrera 130. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Localidad de Kennedy
Barrio Cooperativa de Suboficiales. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:50 p.m.
Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur – Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Municipios aledaños a Bogotá
Funza, Cundinamarca
Vereda Florida. Desde las 0:00 hasta las 6:00 a.m.
Parque Industrial San Carlos. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a.m.
Mosquera, Cundinamarca
Veredas: San José, Balsillas. Desde las 0:00 hasta las 10:00 a.m.
De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 2 a calle 4. Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a.m.
Chía, Cundinamarca
Sectores: Yerbabuena, Altos de Yerbabuena, San Gabriel, Mercenario, condominios: Bosque Nativo, Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.
Yerbabonita. Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p.m.
Cajicá, Cundinamarca
Vereda Rio Grande. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p.m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.