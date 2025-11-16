    • Internacional

    EE.UU. bombardea otra ‘narcolancha’ en el Pacífico; mueren tres ocupantes (VIDEO)

    –EE.UU. reportó este domingo un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación en el Pacífico, que, afirma, transportaba droga. Como consecuencia del ataque, tres hombres que iban a bordo murieron.

    El Comando Sur informó que el ataque se realizó este 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

    «La Inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», reza el comunicado.

    «La embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue impactada en aguas internacionales», agregó el texto oficial.

    TRADUCCIÓN:
    Estados Unidos. Comando Sur
    El 15 de noviembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por una organización terrorista designada. Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones que se encontraban a bordo del barco murieron. El barco traficaba narcóticos en el Pacífico Oriental y fue alcanzado en aguas internacionales.
    ——-

