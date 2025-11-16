EE.UU. bombardea otra ‘narcolancha’ en el Pacífico; mueren tres ocupantes (VIDEO)

–EE.UU. reportó este domingo un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación en el Pacífico, que, afirma, transportaba droga. Como consecuencia del ataque, tres hombres que iban a bordo murieron.

El Comando Sur informó que el ataque se realizó este 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«La Inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», reza el comunicado.

«La embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue impactada en aguas internacionales», agregó el texto oficial.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

TRADUCCIÓN:

Estados Unidos. Comando Sur

El 15 de noviembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por una organización terrorista designada. Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones que se encontraban a bordo del barco murieron. El barco traficaba narcóticos en el Pacífico Oriental y fue alcanzado en aguas internacionales.

