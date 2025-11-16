ONU Derechos Humanos responsabiliza a disidencias de las Farc de muerte de los 7 niños en bombardeo militar por «utilizarlos como escudo humano»

–La ONU Derechos Humanos para Colombia responsabilizó tácitamente a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco de la muerte de los 4 niñas y 3 niños como consecuencia del bombardeo militar a esa estructura criminal en el Guaviare.

«Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano», precisó en un comunicado publicado en la red social X, en el cual expresa su «profunda preocupación» por este trágico hecho, envía condolencias a las familias de los menores que perdieron la vida, y condena el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Derechos Humanos de la ONU señala: «Con profunda preocupación recibimos la confirmación de Defensoría del Pueblo y de Medicina Legal del fallecimiento de 3 niños y 4 niñas en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo, en Guaviare. Los 7 niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal».

Tras condenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, exige «la libertad, sanos y salvos, de todos los menores en las filas de grupos armados no estatales» y enfatiza: «Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano».

Además advierte que «el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de todos los niños y niñas menores de 18 años, por parte de grupos armados ilegales» y puntualiza que «el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 también refuerza la prohibición del reclutamiento de niñas y niños y considera como crimen de guerra el reclutamiento de menores».

También envía un mensaje al Gobierno Nacional: «Urgimos al Estado a hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales».

Finalmente insta a las fuerzas militares a que en sus labores de inteligencia durante el desarrollo de operaciones adopten todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales».