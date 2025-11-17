    • Bogotá

    Conozca la Política Antisoborno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de un pare con letras Política AntisobornoImagen: IDPC

    El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) reafirma su compromiso con la ética, la integridad y la transparencia en todas sus actuaciones. En este sentido, la entidad implementa su Política Antisoborno, un instrumento fundamental de su sistema de gestión ética y de cumplimiento, que busca prevenir, detectar y sancionar cualquier conducta asociada al soborno o la corrupción.

    ¿Qué es una política antisoborno?

    Es un conjunto de lineamientos que establecen las reglas y principios para rechazar toda forma de soborno. Esto incluye ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor con el fin de influir en decisiones o conseguir ventajas indebidas. La política promueve comportamientos responsables y transparentes entre los servidores públicos, contratistas y aliados del Instituto.

    ¿Cómo funciona?

    La política define los compromisos y responsabilidades de cada dependencia, establece controles internos para prevenir riesgos y comunica los canales de denuncia disponibles para reportar posibles irregularidades. De esta manera, el IDPC garantiza la integridad en sus procesos y la confianza de la ciudadanía en su gestión.

    ¿Para qué sirve?

    La Política Antisoborno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) tiene como propósito:

    • Prevenir delitos como el soborno, la corrupción o el fraude.
    • Proteger la reputación y credibilidad institucional.
    • Cumplir con las leyes y normas nacionales vigentes.
    • Fomentar una cultura ética, participativa y transparente en el trabajo diario.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte