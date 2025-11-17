Conozca la Política Antisoborno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Imagen: IDPC
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) reafirma su compromiso con la ética, la integridad y la transparencia en todas sus actuaciones. En este sentido, la entidad implementa su Política Antisoborno, un instrumento fundamental de su sistema de gestión ética y de cumplimiento, que busca prevenir, detectar y sancionar cualquier conducta asociada al soborno o la corrupción.
¿Qué es una política antisoborno?
Es un conjunto de lineamientos que establecen las reglas y principios para rechazar toda forma de soborno. Esto incluye ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor con el fin de influir en decisiones o conseguir ventajas indebidas. La política promueve comportamientos responsables y transparentes entre los servidores públicos, contratistas y aliados del Instituto.
¿Cómo funciona?
La política define los compromisos y responsabilidades de cada dependencia, establece controles internos para prevenir riesgos y comunica los canales de denuncia disponibles para reportar posibles irregularidades. De esta manera, el IDPC garantiza la integridad en sus procesos y la confianza de la ciudadanía en su gestión.
¿Para qué sirve?
La Política Antisoborno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) tiene como propósito:
- Prevenir delitos como el soborno, la corrupción o el fraude.
- Proteger la reputación y credibilidad institucional.
- Cumplir con las leyes y normas nacionales vigentes.
- Fomentar una cultura ética, participativa y transparente en el trabajo diario.